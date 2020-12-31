На время новогодних каникул Тулаавтодор переведен в режим круглосуточного дежурства для очистки региональных и муниципальных дорог.Особое внимание будет уделяться безопасности дорожного движения. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах заготовлены необходимые противогололедные материалы и специальная техника. Кроме того, определены дежурные сотрудники.В случае чрезвычайной ситуации существует телефон дежурного, который оперативно отреагирует на проблему.Телефон оперативного дежурного Тулаавтодор: 8-980-589-95-55.