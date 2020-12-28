В разных районах столицы региона с 21 по 27 декабря были взяты пробы воды. «Тулагорводоканал» опубликовал результаты этих исследований.Как выяснилось, наибольшей жесткостью обладает вода в Советском районе города. Ее показатели от 8,8 до 9,6 при норме 7,0.На втором месте Привокзальный район — там жесткость немного ниже: 8,6-9,8 градуса. В Центральном районе уровень жесткости воды составил 7,8-9,4 градусов.В Зареченском — 6,6-8,6. А самая «мягкая» вода оказалась в Пролетарском районе Тулы — 4,2-5,4 градуса.Показатели по мутности и содержанию железа установленных норм не превышают.