25 декабря в 10:05 на улице Бондаренко водитель, управляя автомобилем «Hyundai Sonata», по предварительной информации, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с автомобилем «Nissan Cefiro».В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Nissan»: несовершеннолетний мальчик, женщина 62 лет и девушка 20 лет.Виновник аварии с места происшествия скрылся, однако, его все равно удалось разыскать. Им оказался молодой человек 24 лет, в отношении него составлены административные материалы.