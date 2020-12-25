22 декабря в культурном центре «Типография» в Туле состоялся седьмой городской поединок молодых ученых Science Slam. Событие прошло при поддержке Фонда президентских грантов, ТГПУ им. Л.Н. Толстого и министерства молодежной политики Тульской области. Научный поединок привлек как большое количество очных зрителей, так и аудиторию пользователей социальных сетей: Science Slam в прямом эфире посмотрели более 75 000 человек.Министр молодёжной политики Тульской области Алексей Давлетшин открыл Science Slam по видеосвязи. Эксперты также подключились к мероприятию онлайн. На этот раз выступающих оценивали профессионалы со всей России: от Тулы до Владивостока.В поединке сразились сразу пять спикеров. Молодые исследователи осветили самый широкий перечень тем: от грамотного употребления эвфемизмов до особенностей фотосинтеза и философских учений. Гости тепло встретили всех участников, а вечер получился интересным, ярким и содержательным.Победителем VII городского Science Slam стал Олег Солопов, кандидат философских наук, доцент кафедры правовых дисциплин ТГПУ им. Л.Н. Толстого. От всей души поздравляем с победой!