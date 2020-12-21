Студентов и старшеклассников приглашают к участию во Всероссийской Лиге научных квизов

Цель Лиги научных квизов – популяризация научного знания и формирование ценностного отношения к интеллектуальному досугу среди молодежи.

Каждая викторина – это 30 тематических вопросов по истории, биологии, философии, химии, географии и информатике. Результаты игр фиксируются в сводной рейтинговой таблице, а победители каждого месяца получают призы.

Принять участие в играх и побороться за главный трофей – Sony PlayStation 5 может любой житель РФ в возрасте от 16 до 30 лет!

Зарегистрироваться в Лиге научных квизов: just-science.ru/sciencequiz.

Викторины проходят в рамках просветительского проекта Just science! при поддержке министерства молодежной политики Тульской области и ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.