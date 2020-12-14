В Тульской области 68 водителей попались за рулем в нетрезвом виде Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники ГИБДД продолжают следить за дорожной ситуацией в регионе. Так, в период с 7 по 13 декабря полицейскими пресекли 26 157 нарушений ПДД.

Из них 68 водителей попались за рулем нетрезвыми. Отметим, что 43 автомобилиста привлеклись к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, 18 - отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Оставшиеся семь водителей, были повторно попались нетрезвыми за рулем.

Отметим, что все же “королем” нарушений остается статья по превышению установленной скорости. За неделю произошло 24 125 таких нарушений ПДД.