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Старт «Лиги научных квизов»

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого приглашает студентов принять участие во Всероссийской «Лиге научных квизов»
Источник:kp.ru
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Старт «Лиги научных квизов»

Старт «Лиги научных квизов»

В течение 5 месяцев в рамках просветительского проекта «JustScience» при поддержке Фонда президентских грантов на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет целый цикл онлайн-викторин, состоящих из 30 тематических вопросов по истории, биологии, философии, химии, географии и информатике.

Целью данного проекта является популяризация научного знания и формирование позитивного отношения к интеллектуальному досугу.

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого приглашает студентов принять участие во Всероссийской «Лиге научных квизов»

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого приглашает студентов принять участие во Всероссийской «Лиге научных квизов»

В рамках проекта планируется раскрытие для участников ценностного содержания окружающего мира, формирование активной жизненной позиции, повышение исследовательского и познавательного интереса участников, повышение у участников мотивации и интереса к обучению.

Два раза в месяц будут проходить онлайн-игры, по итогам которых самые эрудированные участники получат сувениры и призы. По итогам 10 пройденных викторин определится абсолютный победитель, которому достанется суперприз!

Два раза в месяц будут проходить онлайн-игры, по итогам которых самые эрудированные участники получат сувениры и призы

Два раза в месяц будут проходить онлайн-игры, по итогам которых самые эрудированные участники получат сувениры и призы

Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта: just-science.ru/sciencequiz.