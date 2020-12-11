Старт «Лиги научных квизов»

В течение 5 месяцев в рамках просветительского проекта «JustScience» при поддержке Фонда президентских грантов на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет целый цикл онлайн-викторин, состоящих из 30 тематических вопросов по истории, биологии, философии, химии, географии и информатике.

Целью данного проекта является популяризация научного знания и формирование позитивного отношения к интеллектуальному досугу.

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого приглашает студентов принять участие во Всероссийской «Лиге научных квизов»

В рамках проекта планируется раскрытие для участников ценностного содержания окружающего мира, формирование активной жизненной позиции, повышение исследовательского и познавательного интереса участников, повышение у участников мотивации и интереса к обучению.

Два раза в месяц будут проходить онлайн-игры, по итогам которых самые эрудированные участники получат сувениры и призы. По итогам 10 пройденных викторин определится абсолютный победитель, которому достанется суперприз!

Два раза в месяц будут проходить онлайн-игры, по итогам которых самые эрудированные участники получат сувениры и призы

Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта: just-science.ru/sciencequiz.