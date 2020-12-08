Тульское предприятие задолжало работникам более 8 миллионов рублей

30 сотрудников компании не получали зарплату с мая по 24 ноября 2020 года Фото: материалы пресс-служб

В Туле одна из проектных компаний больше двух месяцев не платила работникам зарплату. Региональные следователи возбудили уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев» в адрес руководства предприятия.

По предварительным данным, 30 сотрудников компании не получали зарплату с мая по 24 ноября 2020 года. Общая сумма долга составила более 8 миллионов рублей.

Сейчас следователи проводят проверку финансовых, учредительных и кадровых документов предприятия, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза.