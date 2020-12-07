В Тульской области столкнулись две иномарки: есть пострадавшие Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области в столкновении двух иномарок пострадали две молодые женщины.

По предварительной информации ГИБДД, 5 декабря около 16:30 в Чернском районе Тульской области 29-летняя женщина, будучи за рулем Mazda 6, столкнулась с едущей впереди Toyota Land Cruiser 200, которой управлял 63-летний мужчина.

В столкновении травмы получили сама водитель Mazda и ее 26-летняя пассажирка. Им оказали медицинскую помощь.