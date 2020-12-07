В Тульской области Роспотребнадзор в 47 кафе и столовых нашел нарушения

Экспертиза проверила 300 проб готовых блюд и продуктов Фото: Алексей ФОКИН

За прошедшие три месяца с начала сентября 2020 года в Тульской области региональный Роспотребнадзор проверил 49 организаций общественного питания. Инспекторы отобрали 300 проб готовых блюд, продовольственного сырья и пищевых продуктов, которые отправили на экспертизу по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

По итогам исследований качества указанных проб ведомство возбудило 47 административных дел. Отмечаются такие нарушения, как неисполнение условий хранения продуктов, не соблюдение сотрудниками личной гигиены, некачественная уборка помещений и другие.