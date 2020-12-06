За сутки в Тульской области спасатели потушили 6 техногенных пожаров

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В Тульской области за сутки произошло 6 техногенных пожаров, 2 из которых случились в постройках в жилом секторе.

Так, в Туле спасатели потушили пожары в автомобиле на ул. 2 проезд Металлургов, в здании на ул. Пржевальского, бане по ул. 4 дачный проезд и в доме в с. Борщевка. Также за сутки возгорания ликвидированы в Новомосковске в строении на ул. Центральной в д. Грицово и в Щекинском районе в доме д. Бегичево.

По информации регионального МЧС в происшествиях обошлось без пострадавших.