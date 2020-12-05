За сутки 7 жителей Тульской области отдали мобильным мошенникам почти 800 тыс. рублей

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На территории Тульской области продолжают совершаться преступления, в которых мошенники списывают с банковских карт граждан денежные средства. Так, за сутки сразу 7 туляков отдали мобильным мошенникам почти 800 тысяч рублей.

Часто неизвестные звонят по мобильному телефону и под различными предлогами просят своих жертв сообщить им реквизиты карт или перевести деньги за какие-либо товары или услуги. При этом потерпевшие знают о способах, используемых мошенниками, но все равно попадаются на уловки злоумышленников.

Сейчас в правоохранительных органах проводятся процессуальные проверки.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.