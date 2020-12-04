В 2020 году в Тульской области в аварии попало более 30 такси Фото: Алексей ФОКИН

В 2020 году в Тульской области произошло 32 ДТП с участием легковых такси. В связи с этим сотрудники региональных ГИБДД, министерства транспорта и Ространснадзора проводят рейды по поиску неблагонадежных водителей.

Жители Тулы и области также могут сообщить о нарушениях перевозки пассажиров, обратиться с предложениями, замечаниями или вопросами по работе служб такси. Сделать это можно по телефону министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области: 8 920-777-55-99.