В Тульской области прокуратура обязала районную администрацию поставить земельный участок на кадастровый учет Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области прокуратура Каменского района обязала местную администрацию поставить земельный участок на кадастровый учет.

Инспекция установила, что земельный участок под зданием одного из клубов района не поставили на кадастровый учет, а потому и не были определены и границы муниципальной собственности. Таким образом местные власти нарушили законодательство.

Прокуратура Каменского района направила соответствующее заявление в суд, который обязал администрацию соблюсти все требования закона.