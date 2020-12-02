Четыре туляка отсудили у фитнес-центра свои деньги Фото: Алексей ФОКИН

Четыре туляка отсудили у фитнес-центра свои деньги. Для этого им пришлось пожаловаться в региональный Роспотребнадзор.

Ранее они купили абонементы в данное учреждение. Во время пандемии фитнес-центр приостановил свою деятельность и к обычному режиму работы уже не вернулся. Тогда клиенты потребовали расторгнуть с ними договоры и возвратить уплаченные за абонементы деньги. Когда же требования потребителей руководство центра проигнорировало, они обратились Роспотребнадзор.

В результате поданные иски суд удовлетворил полностью. Теперь финтес-центр должен не только возместить клиентам стоимость абонементов, но и выплатить пени за просрочку, а также штрафы и компенсации морального вреда.