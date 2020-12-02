Где жители Тулы смогут купить живую новогоднюю елку
Фото: Алексей ФОКИН
В Туле заработала интерактивная карта елочных базаров. В преддверии Нового года они откроются в десятках мест города.
Купить елочку или сосну к празднику можно будет по адресам:
Красноармейский пр-кт, 21
Московское шоссе. 2-е
ул. Вильямса, 32
ул. Вильямса/Хворостухина
ул. Кабакова, 79
ул. Кауля, д. 13, к. 1
ул. Кауля, д. 45
ул. Комсомольская/М.Горького
ул. Кутузова, 13
ул. Кутузова/Бондаренко
ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр-та до
ул. Сойфера, четная и нечетная сторона)
ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна четная и нечетная сторона)
ул. Ложевая, 126
ул. Ложевая/Степанова
ул. Луначарского, д. 63
ул. М. Горького, 14
ул. Металлургов, 43
ул. Металлургов, 63
ул. Металлургов, 86
ул. Мосина, напротив д. 2Б
ул. Оборонная, 85
ул. Октябрьская, д. 201а-203
ул. Октябрьская, д. 77
ул. Оружейная, 9 Мая
пр-кт Ленина, 129-131
пр-кт Ленина, 54
пр-кт Ленина. 111
пр-кт Ленина. 123
ул. Фрунзе, 7-б
ул. Фрунзе/Красноармейский пр-кт
п. Косая Гора. ул. Октябрьская, 1
п. Южный. ул. Автомобилистов. 23