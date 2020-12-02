Где жители Тулы смогут купить живую новогоднюю елку Фото: Алексей ФОКИН

В Туле заработала интерактивная карта елочных базаров. В преддверии Нового года они откроются в десятках мест города.

Купить елочку или сосну к празднику можно будет по адресам:

Красноармейский пр-кт, 21

Московское шоссе. 2-е

ул. Вильямса, 32

ул. Вильямса/Хворостухина

ул. Кабакова, 79

ул. Кауля, д. 13, к. 1

ул. Кауля, д. 45

ул. Комсомольская/М.Горького

ул. Кутузова, 13

ул. Кутузова/Бондаренко

ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр-та до

ул. Сойфера, четная и нечетная сторона)

ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна четная и нечетная сторона)

ул. Ложевая, 126

ул. Ложевая/Степанова

ул. Луначарского, д. 63

ул. М. Горького, 14

ул. Металлургов, 43

ул. Металлургов, 63

ул. Металлургов, 86

ул. Мосина, напротив д. 2Б

ул. Оборонная, 85

ул. Октябрьская, д. 201а-203

ул. Октябрьская, д. 77

ул. Оружейная, 9 Мая

пр-кт Ленина, 129-131

пр-кт Ленина, 54

пр-кт Ленина. 111

пр-кт Ленина. 123

ул. Фрунзе, 7-б

ул. Фрунзе/Красноармейский пр-кт

п. Косая Гора. ул. Октябрьская, 1

п. Южный. ул. Автомобилистов. 23