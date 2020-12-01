Тулякам рассказали о новом порядке лечения коронавирусной инфекции Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 1 декабря, в в пресс-центре правительства Тульской области прошел брифинг по организации работы системы здравоохранения в период подъема заболеваемости в регионе. Среди прочих вопросов было дано и разъяснение нового алгоритма лечения больных коронавирусной инфекцией.

Так, если появились признаки кашля, боли в горле или небольшой слабости, а при этом температура тела не поднимается выше 38 градусов, можно прийти в больницу к врачу самостоятельно. В медучреждении пациента внимательно осмотрят, также сделают экспресс-тест на коронавирус: результаты будут готовы уже в течение 15 минут. Сейчас врачи располагают запасом в 25 000 таких тестов.

Если у больного высокая температура, нужно вызвать врача на дом по телефонам, указанным на сайтах больниц. Возможна также услуга консультации с врачом по видеосвязи — для тех, кому необходимо изменить ранее назначенное лечение или же закрыть больничный.

Работает и горячая линия регионального министерства здравоохранения: 8-800-4444-003. Телефон доступен ежедневно с 8:00 до 20:00

Все заболевшие коронавирусом, проходящие лечение на дому, получают от врачей необходимые лекарственные препараты в зависимости от тяжести заболевания. Решение о госпитализации принимается врачом при личном осмотре больного на основании нескольких параметров. Больные COVID-19 из групп риска госпитализируются вне зависимости от состояния.

Заболевшим коронавирусной инфекцией больничный лист открывается автоматически на 14 дней. Если тест ПЦР на 10 день отрицательный, больничный закрывается. Отслеживать всю информацию пациент может в личном кабинете на сайте doctor71.ru.

Обследование граждан без симптомов ОРВИ, даже если они находились в контакте с заболевшими коронавирусом, не проводится.