28 ноября в Туле будет ограничено дорожное движение

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28 ноября в Туле на стадионе «Арсенал» пройдет футбольная схватка тульского «Арсенала» с питерским «Зенитом». В связи с этим в городе будет ограничено движение по некоторым улицам: по ул. Жаворонкова на участке от ул.М. Тореза до пр.Ленина, по ул.Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр.Ленина. Такая мера предусмотрена целями безопасности дорожного движения.

С 00:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств, а с 08:00 до 22:00 — ограничено их движение.

Просьба к автомобилистам и продумывать свои маршруты заранее.