В Тульском Кремле наградят фильмы, победившие в одиннадцатом кинофестивале «ШОРТЫ»

5 декабря в Туле состоится Церемония награждения лучших участников ежегодного фестиваля «ШОРТЫ». Она традиционно пройдет Тульском Кремле. В этом году зрители смогут посмотреть ее онлайн.

Призы вручат в следующих номинациях: постер, трейлер, фильм, анимация, актерская работа, операторская работа, оригинальный саундтрек.

В этом году к участию были допущены 68 работ. Продолжительность картин, участвующих в фестивале, не могла быть больше 24 минут.

Международный фестиваль коротких фильмов «ШОРТЫ» проводится с 2010 года. В этом году учреждены денежные премии, которые вручаются победителям в трех номинациях.