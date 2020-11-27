«Резиденция Деда Мороза» для юных туляков откроется 19 декабря

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Однако в этом году «Зима по-тульски» пройдет для жителей региона, в основном, в режиме онлайн. «Сезон развития» - так звучит девиз проекта в этом зимнем сезоне. Сам проект разделится на четыре направления: «Спорт», «Детство», «Развлечения», «Спецпроекты». Туляков ждет 30 различных вариантов отдыха.

Долгожданная для всех девочек и мальчиков «Резиденция Деда Мороза» же будет открыта в середине месяца — 19 декабря. Однако посещать одновременно ее смогут всего пять человек. При этом у посетителей должны быть средства индивидуальной защиты. Причиной тому — коронавирусные ограничения.

Отметим также, что с 1 по 7 января 2021 года в парках пройдут концерты и другие сценические мероприятия только без зрительных мест.