Под снос: в Туле продолжают ликвидировать аварийные дома Фото: материалы пресс-служб

В Туле сносят аварийные дома в Зареченском районе на улице Луначарского 27 и 27-а. В этом месте также планируют расчистить прилегающую территорию.

В администрации Зареченского района отметили, что в этом году планируют снести еще шесть аварийных построек. Это три многоквартирных дома, жильцы которых были расселены, и три нежилых помещения.

К ним относится здание на улице Курковой, д.1, водонапорная башня и баня в поселке Октябрьский.