Туляк отсудил у банка 120 тысяч рублей
Фото: Алексей ФОКИН
Туляк невнимательно прочитал документы по кредиту на машину и не заметил, что ему оказали дополнительную платную услугу. Придя домой и перечитав бумаги, он увидел, что заплатил за услугу, которая ему не нужна, и решил расторгнуть договор с банком.
Однако деньги ему возвращать отказались, поэтому мужчина подал в суд.
Его заявление удовлетворили, и теперь банку придется выплатить мужчине 123 тысячи рублей в счет морального вреда и компенсации штрафа.