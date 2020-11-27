Туляк отсудил у банка 120 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

Туляк невнимательно прочитал документы по кредиту на машину и не заметил, что ему оказали дополнительную платную услугу. Придя домой и перечитав бумаги, он увидел, что заплатил за услугу, которая ему не нужна, и решил расторгнуть договор с банком.

Однако деньги ему возвращать отказались, поэтому мужчина подал в суд.

Его заявление удовлетворили, и теперь банку придется выплатить мужчине 123 тысячи рублей в счет морального вреда и компенсации штрафа.