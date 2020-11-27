В Тульской области ликвидировали четыре нелегальные свалки

27 ноября Прокуратура Тульской области сообщила о том, что в Богородицком районе устранили несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов. Они располагались рядом с многоквартирными жилыми домами по улицам Луначарского, Пролетарская, Коммунаров, Окружная города Богородицка.

Администрация Богородицкого района вовремя не приняла меры по выявлению и ликвидации этих свалок. Это является нарушением законодательства.

Должностное лицо администрации за это привлекли к административной ответственности.