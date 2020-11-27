«Надо меньше пить»: житель Тульской области убил собутыльника Фото: Алексей ФОКИН

27 ноября стало известно наказание для виновного в очередном «алкогольном» убийстве. Оно было совершено в Тепло-Огаревском районе в июле этого года.

35-летний житель поселка Теплое поздно вечером пил вместе со своим знакомым. Очевидно, количество выпитого спровоцировало неадекватное поведение и ссору, из-за которой осужденный избил собутыльника. Он много раз ударил его кулаками по голове, от чего пострадавший умер в больнице.

Суд приговорил виновного к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.