Житель Тульской области убил своего собутыльника

Ему назначили наказание — 13 лет лишения свободы Фото: Алексей ФОКИН

Алкоголь опять способствовал неадекватному поведению. 26 ноября стало известно наказание 55-летнего жителя села Хрущёво Ленинского района. Он признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

В декабре 2019 года двое мужчин пили вместе, после этого между ними возник конфликт. В ходе него один собутыльник нанес другому множественные удары руками и ногами по голове и туловищу и несколько ударов ножом в шею, от чего потерпевший и скончался.

Мужчине было 54 года. Суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 2 года.