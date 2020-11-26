Итоговое сочинение выпускники тульских школ напишут в апреле

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26 ноября стали известны точные сроки проведения «выпускного» сочинения для 11-классников.

Итоговое сочинение ребята напишут 5 апреля 2021 года. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет присутствовать в эту дату, есть дополнительные сроки - 21 апреля и 5 мая 2021 года. Написать сочинение в дополнительные даты смогут и те ученики, которые 5 апреля получили по нему «незачет». Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут вместо сочинения писать изложение.

Напоминаем, что это сочинение является допуском выпускника 11 класса к государственной итоговой аттестации.