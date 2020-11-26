Поножовщина из-за бутылки: в Тульской области женщина пырнула сына ножом Фото: Алексей ФОКИН

В городе Ефремов женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему сыну. В июне этого года она и ее сын вместе пили.

Сыну, очевидно, показалось мало и он стал требовать от матери купить ему еще спиртного. Мать, судя по всему, не планировала продолжать застолье и отказалась, в результате чего между ними и случился конфликт.

Сына расстроил отказ, поэтому он избил собутыльницу. Мать тоже не дала себя в обиду: она взяла нож и ударила свое чадо в грудь.

За это суд назначил ей полтора года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.