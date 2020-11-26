В Туле ушел из жизни Заслуженный ветеран труда «СПЛАВа» Валерий Алексеевич Маслов

Валерий Алексеевич проработал в научно-производственном объединении более 50-ти лет, прошел путь от инженера до начальника управления технологий. Активно участвовал в разработке технологических проектов по реконструкции и открытию новых заводов, производящих реактивные системы залпового огня, стоял у истоков создания технологии массового производства корпусов реактивных снарядов. Под его руководством была внедрена в серийное производство технология изготовления снарядов к РСЗО «Град», «Ураган», «Удав», «Огонь», «Дамба», «Смерч», «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Валерий Алексеевич осуществлял техническое руководство над программой переоснащения уже действующего производства и поставки оборудования в новые цеха.

За многолетнюю добросовестную работу и выдающиеся заслуги Валерий Алексеевич Маслов был награжден орденом «Знак Почета», знаком «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» и «Почетный работник отрасли боеприпасов и спецхимии». Являлся лауреатом премии Правительства Российской Федерации, дважды становился лауреатом премии им. С.И. Мосина

Коллектив научно-производственного объединения скорбят в связи с уходом Валерия Алексеевича и выражает искренние соболезнования его родным и близким.