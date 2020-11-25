Мальчик из Тульской области попросил у губернатора домашний интернет

24 ноября, в рамках приема граждан с помощью видеоконференции, губернатор выслушал обращение мальчика-инвалида.

Он попросил администрацию города провести ему высокоскоростной Интернет, так как сейчас у него есть доступ к Сети только по специальному тарифу. Его оплачивает центр дистанционного образования, где учится ребенок. Кроме того, маленький гражданин занимается еще в Чернской музыкальной школе им. Ю. Самойлова.

Глава региона отреагировал на обращение и согласился помочь. Для увеличения скорости соединения один из провайдеров Тулы проложит к дому, где живет мальчик, оптоволоконную линию.