В Туле на обочине застряла машина, посыпающая дороги песком

фото: Подслушано в Туле Фото: соцсети

Сегодня, 19 ноября, гололедица застала врасплох всех жителей Тулы. От непогоды сегодня страдают не только пешеходы, для который тротуары стали катками и горками, но и автомобилисты.

Так, из-за наледи сегодня в кювет улетел один большегруз. При этом, в соцсетях очевидцы рассказали еще об одном ДТП с грузовиком. Так на ул. Горсовета застряла на обочине комбинированная дорожная машина «Спецавтохозяйства».

И, по иронии судьбы, машина, посыпающая дороги песком, сама не вписалась в поворот, проскользила и вылетела на обочину, где и застряла.