фото: Тула Life Фото: соцсети

Утро 19 ноября началось для туляков с сюрприза. Все тротуары и автомобильные дороги покрылись прочным слоем наледи. Такое явление в народе принято называть Днем жестянщика.

Так, на улице Мосина спуск в подземный переход стал настоящей ледяной горкой, по которой туляки не шли, а скатывались.

фото: Тула Life Фото: соцсети

В Левобережном встали два автобуса, которые не смогли выехать из-за скользкой дороги. Однако потом на дорогу в микрорайоне раскидывать песок.

А жители поселка Октябрьский поделились фотографиями катка вместо дороги.

фото: Подслушано в Туле Фото: соцсети

Однако, по информации администрации, с 3 часов ночи на улицы города вышли 67 единиц спецтехники. Сейчас силами рабочих дороги обрабатываются противогололедными материалами.

Отметим, также, что на придомовых территориях на асфальте тоже начал появляться песок. Не обильно, конечно, но и такой «золотник» тоже дорог.

Тульская наледь 2020: катки и горки вместо асфальта Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

«Комсомолка» решила провести самостоятельное расследование — обезврежена ли наледь на улицах города и идут ли работать. Мы не отходили очень далеко, а проверили обстановку в непосредственной близости к нашему офису. И вот что мы обнаружили:

Тульская наледь 2020: катки и горки вместо асфальта Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

На часах 15:30, школьники торопятся домой, а дорога на Городском переулке рядом с нашей редакцией, до сих пор во льду. Вместо того, чтобы идти привычным шагом, и взрослые и дети вынуждены скатываться по крутому спуску.

А те, кто не хочет рисковать своим здоровьем, вынуждены идти по газонам и бордюрам.

Тульская наледь 2020: катки и горки вместо асфальта Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Такие снежные спуски оценят немногие, лишь экстремалы или любители зимних горных спусков. Когда и как устранят наледь во дворах и других улицах города — неизвестно. «Комсомолка» продолжает следить за ходом событий.