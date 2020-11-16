На базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоится областной форум «Веди, вожатый!» Фото: материалы пресс-служб

Форум проводится в рамках реализации проекта «Клуб вожатых «ЛУЧ» – победителя конкурса грантов Правительства Тульской области на поддержку проектной деятельности (молодежных инициатив) в 2020 году. Организаторами Форума являются автор проекта Анна Илюшина и ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

В программе Форума:

- встреча поколений вожатых;

- фестиваль вожатских технологий «Нас всех зовут к сердцам детей дороги»;

- командная викторина педагогических отрядов «Кусочек сердца отдавать кому-то – такая, брат, у нас с тобой работа!» по проектированию инновационных направлений подготовки и работы вожатого в детских оздоровительных и пришкольных лагерях;

- интерактивная площадка «Мы на своей земле, мы – дома», включающая мастер-классы вожатского мастерства «Запевать лучше хором», «Веселые ложки».

Заявки на участие подали около 100 человек. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в очной форме на форум приглашается по одному представителю образовательной организации (участник педагогического отряда или руководитель студенческого клуба (объединения). Заочно смогут принять участие 10 представителей каждой образовательной организации.