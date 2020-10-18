В частном доме в тульском Заречье произошел пожар

Фото: МЧС России по Тульской области

В воскресенье, 18 октября, около 11:18 в Туле на ул. Большие Гончары в Заречье в частном доме произошел пожар. На место происшествия незамедлительно направились пожарные расчеты.

Пожарные боролись с открытым огнем в течение 20 минут. К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших.

В результате пожара в доме обгорели перекрытия между 1 и 2 этажами на площади 10 кв.м, а также межкомнатные перекрытия на 2 этаже здания на площади 8 кв. метров.

Причину пожара установят специалисты.