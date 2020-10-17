17 октября за порядком в Туле проследит Виктор Панов

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В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников городской администрации.

Так, в субботу, 17 октября, дежурный - заместитель начальника главного управления по социальной политике главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Панов Виктор Викторович.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).