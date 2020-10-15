Почти четыре тысячи видеокамер от «Ростелекома» установили жители Тульской области

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За три года предоставления «Ростелекомом» цифрового сервиса «Видеонаблюдение» жители Тулы и Тульской области подключили почти четыре тысячи видеокамер. Спрос на услугу растет: за девять месяцев текущего года камер установлено на 40 % больше, чем за аналогичный период прошлого. Наибольшей популярностью видеонаблюдение пользуется у жителей областного центра и районных коттеджных поселков.

Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Видеонаблюдение – один из лучших инструментов контроля за ситуацией в доме или на загородном участке. Услуга с каждым днем становится все более востребованной. Наши цифровые камеры доступны для видеонаблюдения как внутри помещений, так и на улице, чтобы следить за территорией у дома, парковкой автомобилей или любыми другими объектами. Мы предлагаем услугу под ключ по доступной цене. Систему можно легко установить и активировать самостоятельно, но при необходимости наши специалисты всегда готовы помочь с настройкой».

Светлана Бойченко, предприниматель:

«Я даже не представляла, насколько удобно, когда есть видеокамеры! Мы установили камеры везде – в загородном коттедже, в доме у бабушки и в своей городской квартире. Причем это очень быстро и качественно сделали представители “Ростелекома”. Теперь в любом месте, где есть интернет, мы подключаемся к видеокамере и наблюдаем за тем, что происходит на месте. Особенно здорово, когда можно голосом скомандовать нашей собаке, если она собирается набедокурить. А главное – теперь мы спокойны за нашу старенькую бабулю: все под контролем!»

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» – это облачная услуга собственной разработки с интеллектуальной системой управления и надежной защитой данных. Решение цифрового провайдера предусматривает шифрование на всем пути передачи данных – от камеры до дата-центров компании.

Сервис позволяет просматривать видео с камер как онлайн, так и в архиве. Система управляется через личный кабинет или мобильное приложение. В пакет поставки входит цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, микрофоном и датчиком движения. В камеру встроена функция Push-to-talk (дословно – «нажми, чтобы говорить»), которая дает возможность транслировать голосовые сообщения: можно оперативно связаться с близкими или указать школьнику садиться за уроки.

Услуга «Видеонаблюдение» имеет интеллектуальную систему управления, интуитивно понятные WEB-интерфейс и мобильное приложение. При срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры абоненту приходит уведомление. Сервис позволяет добавить в личный кабинет сразу несколько камер, установленных как в разных помещениях, так и в разных городах. Видеозаписи хранятся в облаке от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа. В случае перебоев с доступом в интернет изображение не пропадет и будет записано на SD-карту.

До конца 2020 года «Ростелеком» проводит акцию «Видео за 350». При покупке видеокамеры компания дарит шесть месяцев пользования услугой «Видеонаблюдение». А абоненты цифрового провайдера могут приобрести камеру в рассрочку и два года пользоваться сервисом бесплатно.

Продукт можно заказать на сайте или купить в центре обслуживания, затем скачать бесплатное мобильное приложение и зарегистрироваться. Информация об услуге «Видеонаблюдение» доступна на сайте «Ростелекома» и по бесплатному телефону 8 800 100 0 800.