Житель Новомосковска украл продукты из сетевого супермаркета

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В Новомосковске директор сетевого продовольственного супермаркета обратилась в дежурную часть полиции с заявлением о краже продуктов из торговой точки на ул. Гвардейской.

При проведении оперативных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого вора. Им оказался ранее судимый 23-летний неработающий местный житель. Он был доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. При проведении обыска похищенное было обнаружено и изъято.

В настоящее время в полиции по данному факту поводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.