Тульская "теща" нарядилась ко Дню знаний Фото: материалы пресс-служб

Памятник теще, расположенный в Зареченском районе Тулы, довольно часто наряжается в тематические костюмы.

Так и сегодня, в День знаний, "теща" традиционно выбрала школьную форму. Бант на голове, портфель в руках (в данном случае в лапах) - именно так "тульская теща" поздравляет всех учеников с 1 сентября и долгожданными учебными днями.

Затея сотрудников Тульского экзотариума, у которого и стоит знаменитая "теща", сразу нашла отклик: прохожие с удовольствием фотографируются с местным арт-объектом.