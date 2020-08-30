В Туле уволен полицейский, которого обвинили в изнасиловании

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Управление МВД России по Тульской области провело процессуальную проверку по факту противоправного деяния, совершенного сотрудником полиции.

Как сообщают СМИ, в Следственный комитет обратилась с заявлением 31-летняя женщина, капитан полиции Зареченского отдела. Она обвинила своего коллегу, 27-летнего участкового, в изнасиловании.

По словам женщины, участковый затащил ее в багажник своего автомобиля и отвез в лесополосу, где и совершил преступление.

По результатам проверки в Управлении МВД по Тульской области принято процессуальное решение об увольнении участкового со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям. Кроме того, его действиям будет дана правовая оценка.

К дисциплинарной ответственности также привлечены непосредственные руководители и сотрудники, ответственные за профилактику противоправных деяний среди личного состава.