В Туле прошли акции «Каникулы с общественным советом» и «Внимание дети!»

В Туле прошли акции «Каникулы с общественным советом» и «Внимание дети!». Во время мероприятий ученики ознакомились с правилами нахождения на объектах железнодорожного транспорта. А также во время мероприятий организована викторина на знание правил безопасности на железнодорожном транспорте среди учеников.

Всем участникам акции роздана печатная сувенирная продукция с правилами поведения на железнодорожном транспорте. Также дети посетили выставочный мемориальный комплекс «Бронепоезд №13 Тульский рабочий», и музей «Московского вокзала» на станции Тула.

- Два дня на станции ребята посещали с экскурсиями бронепоезд стоящий на Московском вокзале. Познакомились с историей и получили знания по безопасности на транспорте. Это хорошая практика, которую нужно продолжать, так как несчастные случаи на транспорте с участием детей не редкость, - отметил председатель общественного совета ЛО МВД России на станции Тула Михаил Глухов.