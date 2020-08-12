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В Туле намечены работы по разбору последней водоразборной будки

Сейчас ищут волонтеров, которые помогут в работах
Мария ВласоваМария ВласоваМарияВласова
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В Туле активисты продолжают спасать последнюю водоразборную будку. 15-16 августа намечены работы по разбору домика. Затем его перенесут во двор Тульского областного краеведческого музея (ул. Советская, 68).

Сейчас энтузиасты ищут волонтеров, которые помогут в работах.

Водоразборная будка в свое время входила в городскую систему водопровода. Сегодня это единственное сохранившееся строение подобного толка в областном центре. Собственник участка безвозмездно передал ее городу. А неравнодушные туляки взялись за ее восстановление.

Культура