В Туле намечены работы по разбору последней водоразборной будки

В Туле активисты продолжают спасать последнюю водоразборную будку. 15-16 августа намечены работы по разбору домика. Затем его перенесут во двор Тульского областного краеведческого музея (ул. Советская, 68).

Сейчас энтузиасты ищут волонтеров, которые помогут в работах.

Водоразборная будка в свое время входила в городскую систему водопровода. Сегодня это единственное сохранившееся строение подобного толка в областном центре. Собственник участка безвозмездно передал ее городу. А неравнодушные туляки взялись за ее восстановление.