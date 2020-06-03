В Туле под последней водоразборной будкой обнаружили подземный этаж

Под последней водоразборной будкой обнаружили подземный этаж. Такая находка ждала активистов в ходе субботника. Здесь также нашли обгоревший семейный альбом жильцов дома и старые телевизоры, ремонтом которых занимался владелец строения.

После проведения уборки к делу по сохранению водоразборной будки подключатся архитекторы. Они проведут необходимые обмеры.

Когда проект реставрации последнего тульского водоразборного домика будет готов, строение демонтируют и законсервируют. Также будут изготовлены утраченные элементы. Затем строение перенесут во двор Тульского областного краеведческого музея (ул. Советская, 68).

Водоразборная будка в свое время входила в городскую систему водопровода. Таких строений в областном центре насчитывалось более 20. На данный момент будка на ул. Петра Алексеева 1-а - единственная сохранившаяся. Собственник участка безвозмездно передал ее городу. А неравнодушные туляки взялись за ее восстановление.