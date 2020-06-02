2 Июнь 2020 2020-06-02T10:27:03+03:00

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Последнюю водоразборную будку в Туле перенесут на новое место. 28 мая специалисты ГУК ТО ЦИОПИК вышли на замеры. По итогам этой работы будет сделан проект реставрации последнего тульского водоразборного домика.

Затем уникальное деревянное строение демонтируют и законсервируют. После изготовления утраченных элементов оно будет воссоздано во дворе краеведческого музея.

ИСТОЧНИК KP.RU