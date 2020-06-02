2020-06-02T10:27:03+03:00
Звезды

Последнюю водоразборную будку в Туле перенесут на новое место

Специалисты уже провели замеры
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Последнюю водоразборную будку в Туле перенесут на новое место. 28 мая специалисты ГУК ТО ЦИОПИК вышли на замеры. По итогам этой работы будет сделан проект реставрации последнего тульского водоразборного домика.

Затем уникальное деревянное строение демонтируют и законсервируют. После изготовления утраченных элементов оно будет воссоздано во дворе краеведческого музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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