В Тульской области масочный режим продлится до 17 августа

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В Тульской области продолжается поэтапное снятие коронавирусных ограничений. С 10 августа смогут возобновить свою работу бильярдные и боулинги, букмекерские конторы и пункты приема ставок. Однако, под запретом по-прежнему остаются проведение массовых мероприятий и работа досуговых организаций.

При этом масочный режим продлевается до 17 августа. Средства индивидуальной защиты необходимо использовать в местах общественного пользования.

С 1 сентября разрешается проведение в помещениях культурных и зрелищных мероприятий по показу спектаклей, цирковых представлений и концертов.

В связи с этим все организации, чья деятельность возобновляется, обязаны обеспечить неукоснительное выполнение требований и рекомендаций, утвержденных Роспотребнадзором и Главным санитарным врачом по Тульской области в соответствующих сферах деятельности.