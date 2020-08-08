В Тульской области 17-летняя мощенница щенков дворняги выдавала за породистых

Фото: Архив "КП"

В Новомосковске Тульской области местные жители стали жертвой 17-летней мошенницы. Девушка продавала в интернете щенков дворняги, выдавая их за породу шпищ. Каждого щенка мощенница продавала за 10 тысяч рублей.

На объявление откликнулись покупатели. Одного щенка купила 22-летняя девушка, другого – 27-летний молодой человек. Позже они поняли, что вместо породистого щенка им продали дворнягу. Девушка об этом узнала, обратившись в ветеринарную клинику. Мужчину ждало то же разочарование, когда ему об этом сказали соседи. Молодые люди обратились в полицию.

При проведении оперативных мероприятий в полиции установили личность мошенницы. Ей оказалась 17-летняя девушка, жительница Новомосковска.

В настоящее время в отделе полиции проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.