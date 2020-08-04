2020-08-04T15:36:16+03:00
Происшествия

В Тульской области при пожаре погиб мужчина: СК проводит проверку

Назначены судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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3 августа в одном из домов поселка Первомайский произошел пожар. В результате происшествия погиб 62-летний мужчина.

Предположительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

По факту гибели мужчины следственный отдел по городу Щекино СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку.

Назначены судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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