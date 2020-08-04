В Тульской области при пожаре погиб мужчина: СК проводит проверку
Назначены судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
3 августа в одном из домов поселка Первомайский произошел пожар. В результате происшествия погиб 62-летний мужчина.
Предположительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
По факту гибели мужчины следственный отдел по городу Щекино СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку.
Назначены судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU