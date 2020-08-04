В Тульской области полыхал дом: есть пострадавший
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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3 августа в поселке Первомайский на ул. Лесная произошел пожар в доме. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:37.
На место происшествия выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 6 минут.
В результате происшествия пострадал человек. Закоптилась комната, обгорел диван, сгорели постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU