5 августа Пролетарский округ останется без воды
Это связано с плановыми работами на Медвенско-Осетровском водозаборе
Изменить размер текста:
5 августа будет прекращена подача воды в Пролетарском округе. В том числе, в Венев монастырь, д. Анишино на ул. Новая, с. Богоявленка, п. Молодежный, д. Медвенка, сов-з Новомедвенский, мкрн Рублево-Медвенский, п. Комарки.
Это связано с плановыми работами на Медвенско-Осетровском водозаборе. Его готовят к зимнему сезону 2020-2021.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Тулякам будут бесплатно раздавать питьевую и техническую воду.
ИСТОЧНИК KP.RU