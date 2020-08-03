5 августа Пролетарский округ останется без воды

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:57:14+03:00

Это связано с плановыми работами на Медвенско-Осетровском водозаборе

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5 августа будет прекращена подача воды в Пролетарском округе. В том числе, в Венев монастырь, д. Анишино на ул. Новая, с. Богоявленка, п. Молодежный, д. Медвенка, сов-з Новомедвенский, мкрн Рублево-Медвенский, п. Комарки.

Это связано с плановыми работами на Медвенско-Осетровском водозаборе. Его готовят к зимнему сезону 2020-2021.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Тулякам будут бесплатно раздавать питьевую и техническую воду.

ИСТОЧНИК KP.RU