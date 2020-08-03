2020-08-03T17:56:42+03:00
Общество

5 августа жителям Пролетарского округа Тулы будут бесплатно раздавать воду

В этот день будет прекращена подача воды
Мария ВЛАСОВА
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5 августа жителям Пролетарского округа Тулы будут бесплатно раздавать воду. В этот день будет прекращено водоснабжение. Причина - плановые работы на Медвенско-Осетровском водозаборе.

Выдача воды из автомобилей:

1. ул. Пролетарская, 22а с 08.00 по 21.00 (техническая); с 08.00 по 10.00 (питьевая)

2. ул. Ложевая,125а с 08.00 по 21.00 (техническая); с 10.00 по 12.00 (питьевая)

3. ул. Металлургов, 22 с 08.00 по 21.00 (техническая); с 16.00 по 18.00 (питьевая)

4. ул. Кутузова, 13 с 08.00 по 21.00 (техническая); с 14.00 по 16.00 (питьевая)

5. ул. Бондаренко, 23 (в районе хоккейной коробки) с 08.00 по 21.00 (техническая); с 12.00 по 14.00, с 18.00 по 20.00

Выдача питьевой воды в киосках с 08.00 до 20.00:

1. ул. Степанова, 29 (киоск 5);

2. ул. Марата, 24 б (киоск 4);

3. ул. Кирова, 14 (киоск 62);

4. ул. Кирова, 32 (киоск 66):

5. ул. Кутузова, 15 (киоск 57);

6. ул. Металлургов, 60 (киоск 64);

7. ул. Металлургов, 1б (киоск 3).

ИСТОЧНИК KP.RU

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