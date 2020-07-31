В Тульской области возросло количество ДТП по вине пьяных водителей

31 Июль 2020 2020-07-31T10:37:11+03:00

Сотрудники ГИБДД объявляют месячник борьбы с «пьянством на дорогах»

Изменить размер текста: A A

В Тульской области возросло количество аварий по вине пьяных водителей. За 6 месяцев произошло 129 ДТП. В них погибли 35 человек и 161 получили травмы различной степени тяжести. Из них в 107 ДТП установлен факт употребления алкоголя.

В Туле произошло 31 ДТП по вине пьяных водителей, в которых 2 человека погибли и 47 ранены.

Сотрудники ГИБДД объявили месячник борьбы с «пьянством на дорогах». В каждом районе Тульской области будут организованы проверки автомобилистов в режиме «стоп поток» с максимальным привлечением личного состава ДПС и других служб органов внутренних дел.

Кроме того, участковые будут адресно отрабатывать лиц, лишенных автомобильных прав, а также регулярно патрулировать места отдыха и досуга туляков.

31 июля такая проверка состоится в Кимовском и Куркинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU