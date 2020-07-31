2020-07-31T10:43:15+03:00
Общество

В двух районах Тульской области сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость

Проверка будет носить тотальный характер
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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31 июля двух районах Тульской области сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость. Речь о Кимовском и Куркинском районах. Проверка будет носить тотальный характер.

В рейдах примут участие около 8 экипажей ДПС, 4 из них из специализированного взвода, а также сотрудники других служб органов внутренних дел на обслуживаемой территории.

Если от автомобилиста будет исходить запах алкоголя или его поведение не будет соответствовать обстановке, ему предложат пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотиков.

Проверки в течение месячника борьбы с «пьянством на дорогах» пройдут и в других районах области.

За управление автомобилем в состоянии опьянения водителям грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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